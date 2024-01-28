فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

19 مجزرة خلال 24 ساعة وعدد الضحايا يرتفع إلى 26422 شهيدًا

الأونروا: تعليق تمويل الوكالة انتهاك واضح لاتفاقية منع "الإبادة الجماعية"

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يُكثّف حملات اقتحامه لمدن الضفة الغربية

تطورات اليوم الـ 114 من تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة.. 120 صحفيًا استشهدوا منذ الـ 7 أكتوبر

كيف ينام أهل غزة؟.. أطباء يحذرون من آثار الحرمان من النوم

القدرة: الوضع الصحي في مجمع ناصر "كارثي وصعب للغاية"

مستوطنون يتظاهرون بـ "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر بالضفة والقدس

السفن "الإسرائيلية" تواجه خيارات صعبة بعد توقف شركات تأمين عن تغطيتها

في اليوم 114 من الحرب الصهيونية على غزة

19 مجزرة خلال 24 ساعة وعدد الضحايا يرتفع إلى 26422 شهيدًا

28 يناير 2024 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 114 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في غزة، مستهدفًا كل مناطق القطاع من الشمال إلى الجنوب، من خلال شنّ الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي والأحزمة النارية وإلقاء قنابل الفسفور المحرّم دوليًا على أماكن تجمُّع المواطنين، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء، والمصابين، والمفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
 

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، في تصريح له، اليوم الأحد، عن ارتكاب الاحتلال الصهيوني 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أكد القدرة أنّ حصيلة الشهداء والجرحى التي أعلن عنها لا تعتبر الحصيلة النهائية للمجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب خطورة المنطقة ومنع الاحتلال لأي جهة رسمية الاقتراب من المنطقة إنقاذ الضحايا.

وأوضحتْ الصحة أن تواصل ارتكاب الاحتلال للمجازر البشعة، وشنّه الغارات العنيفة والقصف المدفعي والصهيوني  حتى صباح هذا اليوم، أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا  إلى 26422 شهيدًا، و 65087 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

 

#الإبادة الجماعية #العدوان على غزة #ارتفاع عدد الشهداء #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة