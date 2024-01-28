لليوم الـ 114 على التوالي.. الاحتلال يرتكب 19 مجزرة خلال 24 ساعة بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 114 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في غزة، مستهدفًا كل مناطق القطاع من الشمال إلى الجنوب، من خلال شنّ الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي والأحزمة النارية وإلقاء قنابل الفسفور المحرّم دوليًا على أماكن تجمُّع المواطنين، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء، والمصابين، والمفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، في تصريح له، اليوم الأحد، عن ارتكاب الاحتلال الصهيوني 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أكد القدرة أنّ حصيلة الشهداء والجرحى التي أعلن عنها لا تعتبر الحصيلة النهائية للمجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب خطورة المنطقة ومنع الاحتلال لأي جهة رسمية الاقتراب من المنطقة إنقاذ الضحايا.

وأوضحتْ الصحة أن تواصل ارتكاب الاحتلال للمجازر البشعة، وشنّه الغارات العنيفة والقصف المدفعي والصهيوني حتى صباح هذا اليوم، أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 26422 شهيدًا، و 65087 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.