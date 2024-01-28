غزة.. الاحتلال ارتكب 38 مجزرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 114 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في غزة، مستهدفًا كل مناطق القطاع من الشمال إلى الجنوب، من خلال شنّ الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي والأحزمة النارية وإلقاء قنابل الفسفور المحرّم دوليًا على أماكن تجمُّع المواطنين، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء، والمصابين، والمفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الأحد، أن "جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وخلال اليوم، استشهد 24 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، فى قصف إسرائيلى على منازل مأهولة بخان يونس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد عدد من الأشخاص النازحين وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين فى حى الأمل غرب خان يونس.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أكد القدرة أنّ حصيلة الشهداء والجرحى التي أعلن عنها لا تعتبر الحصيلة النهائية للمجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب خطورة المنطقة ومنع الاحتلال لأي جهة رسمية الاقتراب من المنطقة إنقاذ الضحايا.

وأوضحتْ الصحة أن تواصل ارتكاب الاحتلال للمجازر البشعة، وشنّه الغارات العنيفة والقصف المدفعي والصهيوني حتى صباح هذا اليوم، أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 26422 شهيدًا، و 65087 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.