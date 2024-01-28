إصابات واعتقالات.. الاحتلال يُكثّف حملات اقتحامه لمدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني منذ ساعات الصباح الأولى حملات دهم واقتحام لعدد من مدن الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال استمرت حتى ساعات الفجر.

وفي متابعة أحداث الاقتحامات اليومية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن في الضفة الغربية، وشنّت حملات اعتقال واعتداء على المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة نُقلوا إثرها إلى المستشفى.

في جنين، اعتقلتْ قوات الاحتلال 4 مواطنين، وأصابت مواطنين آخرين خلال اقتحامها عدة أحياء في المدينة.

كما كثّفت قوات الاحتلال تعزيزها العسكري في بلدة قباطية على وجه الخصوص بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر، وداهمت حيي السباعية وأبو الرب، وسط إطلاق النار بشكل متواصل على المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط قرية مسلية والجربا وصانور ومركة ومثلث الشهداء، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومين وجنود الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن صهيب أبو الهيجا عقب اقتحامها منطقة الهدف، واعتدت عليه واعتقلته بشكل وحشي أمام عائلته.

وفي قرية برقين، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الجريح فارس محمد شلاميش، الذي ما يزال يخضع للعلاج إثر إصابة سابقة برصاص الاحتلال أدّت إلى بتر أحد أصابعه وإصابته إصابة خطيرة في منطقتي البطن والرئة.

وفي قلقيلية، اعتلت قناصات الاحتلال أسطح بعض المنازل، وأطلقت الرصاص بشكل كثيف على المناطق المحيطة.

كما داهمت القوات الصهيونية عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت كلًّا من الأسير المحرر وسام بكير، والسيدة زهرة خدرج.

وفي طوباس، اقتحم جنود الاحتلال المدينة خلال ساعات الليل الأولى، دون التبليغ عن أي اعتقال.

وفي ساعت الفجر الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في قرية تياسير شرقي المدينة، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عيسى حلايقة وعددًا من أبنائه، بعد اقتحامها لمنزلهم شرقي الخليل، كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقال لعد من المواطنين عقب اقتحامها بلدة شمال شرق الخليل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي المدينة،وسط إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. كما داهمت عددًا من المنازل، واحتجزت عدة مركبات مدنية، واعتقلت 5 مواطنين خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الجنود للبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرقي المدينة، وداهمت عدة محلات تجارية، وشنّت حملة تفتيش تعسفية للمواطنين وهواتفهم.

وفي بيت لحم، اقتحم جنود الاحتلال بلدات الخضر وارطاس ومخيم الدهيشة، دون أن يبلغ عن أي مداهمات أو اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أبو زيد من بلدة الدوحة بعد مداهمة منزله، وتخريب محتوياته.

وأفادت مصادر محلية أن عددً من جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن ادريس صومان بعد أن داهمت منزله في مدينة بيت لحم.





