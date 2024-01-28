(مُحدث) اليوم الـ 114 للحرب.. مجزرة في غزة وعشرات الشهداء في خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 114 على التوالي، مستهدفًا كل مناطق القطاع من الشمال إلى الجنوب، من خلال شنّ الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي والأحزمة النارية وإلقاء قنابل الفسفور المحرّم دوليًا على أماكن تجمُّع المواطنين، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء، والمصابين، والمفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، أو دفنوا في مقابر المجهولين.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية منذ صباح اليوم حتى اللحظة، كما ارتكبتْ قوات الاحتلال الصهيوني مجزرةً جديدة بحق عائلة "سلمي" في منطقة حي الزيتون، والتي راح ضحيتها 8 مواطنين بينهم 6 أطفال.

استهدفتْ طائرات الاحتلال الصهيوني مجموعةً من المواطنين النازحين في مدرسة حي الأمل بخانيونس، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، في الوقت الذي لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إلى المكان بسبب إطلاق الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه كل من يتحرك محيط المدرسة.

وأفادت مصادر صحفية أن حريقًا اندلع في منزل أحد المواطنين في بني سهيلا شرقي خانيونس، بعد قصف صهيوني عنيف، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وصول 7 مصابين إلى مستشفى الأمل جرّاء قصف صهيوني على منزل في محيط المستشفى في خان يونس.

وأكّدت مصادر طبية أن مدفعية الاحتلال واصلت قصفها العنيف محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

فيما أعلنتْ وزارة الصحة صباح اليوم عن تجهيز مقبرة جماعية داخل مستشفى ناصر، دُفن فيها ما يقارب 30 شهيدًا، بسبب عدم تمكّن الأهالي الخروج من المشفى، ودفنهم في مقابر المدينة، بعد حصار الاحتلال الصهيوني للمستشفى وإطلاق النار تجاه كل من يتحرك محيط المجمع.

وشهدت سماء مدينة رفح جنوبي القطاع خلال ساعات الظهيرة، تحليقًا مكثّفًا لطائرات الاستطلاع الصهيونية.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه الأهالي قرب دوار الكويت في غزة.

وفي صباح اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، عن ارتكاب الاحتلال الصهيوني 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما أكد القدرة أنّ حصيلة الشهداء والجرحى التي أعلن عنها لا تعتبر الحصيلة النهائية للمجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب خطورة المنطقة ومنع الاحتلال لأي جهة رسمية الاقتراب من المنطقة إنقاذ الضحايا.

وأوضحتْ الصحة أن تواصل ارتكاب الاحتلال للمجازر البشعة، وشنّه الغارات العنيفة والقصف المدفعي والصهيوني حتى صباح هذا اليوم، أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 26422 شهيدًا، و 65087 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وفي متابعة التطورات خلال الـ 24 ساعة، قصف الاحتلال الصهيوني عددًا من المنازل في مناطق متفرقة من شمال القطاع إلى جنوبه، وسط تكثيف غاراته ومجازره على مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

أكّدت مصادر صحية في مجمع ناصر الطبي أن ما يقارب 51 شهيدًا، وأكثر من 100 إصابة وصلتْ إلى مجمع ناصر الطبي، في حين أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى لايزالون تحت أنقاض منازلهم، وفي الشوارع والطرقات، بسبب منع الاحتلال الصهيوني وصول المواطنين أو طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى تلك المناطق لانتشال الشهداء وإنقاذ حياة المُصابين.

كما أعلنت مصادر صحية عن ارتقاء 30 شهيدًا مازالوا مجهولي الهوية حتى اللحظة، لم يتم دفنهم إلى حين تعرّف الأهالي عليهم خلال وقت محدد، في حين اضطر عدد كبير من الأهالي إلى دفن 150 شهيدًا في ساحة مجمع ناصر الطبي، لعدم تمكنهم من الخروج خارج المشفى بسبب تواصل الحصار الصهيوني وإطلاق النار على المستشفى بشكل مباشر.

كما شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات كثيفة ومتواصلة على حيي الأمل والمنارة ومنطقة الكتيبة، والتحلية جنوبي خان يونس.

وفي مناطق غربي خانيونس، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منطقة الملالحة مما أدّى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد كبير من المواطنين.

كما تواصل القصف الصهيوني العنيف على منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الغربية، والشرقية الجنوبية، والجنوبية الغربية لمحافظة خان يونس.

كما توغّلت دبابات الاحتلال الصهيوني شرقي شرقي بلدة الفخاري بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وفي صباح اليوم، ارتقى شهيد وأصيب 4 مواطنين إثر قصف صهيوني لمنطقة جورة العقاد في خانيونس.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية للحصار الذي يشنّه الاحتلال الصهيوني على مشافي خانيونس، فقد واصل الاحتلال حصاره لمجمع ناصر الطبي، مع منعه دخول أي نوع من المساعدات أو الأدوية والمعدات الطبية للمستشفى.

وفي هذا السياق أعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة أن المولدات الكهربائية في مستشفى ناصر ستتوقف خلال 4 أيام، بسبب عدم سماح الاحتلال بإدخال الوقود إلى القطاع.

كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها، أمس السبت، أنه لا يوجد نظام صحي عملي في غزة، خاصةً بعد تواصل قصف وحصار مجمع ناصر الطبي، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وانهيار كامل للقطاع الصحي في كافة أنحاء القطاع.

وفي رفح جنوبي القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم الأحد، مناطق متفرقة شرقي المدينة.

كما يعاني النازحون منذ اليومين الماضيين من غرق خيامهم جرّاء استمرار تساقط الأمطار بغزارة على مناطق جنوبي القطاع.

وفي مناطق الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة شرقي مخيم المغازي.

وفي رصد الأحداث الميدانية الدامية في مناطق شمالي القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال وطائراته عدة مناطق، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا.

وفي مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف عنيف شنته طائرات الاحتلال على حي تل الهوى جنوبي غربي المدينة، وعلى المناطق الغربية للمدينة.