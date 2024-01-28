تطورات اليوم الـ 114 من تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 114 على التوالي، مستهدفًا كل مناطق القطاع من الشمال إلى الجنوب، من خلال شنّ الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي والأحزمة النارية وإلقاء قنابل الفسفور المحرّم دوليًا على أماكن تجمُّع المواطنين، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء، والمصابين، والمفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، أو دفنوا في مقابر المجهولين.

وفي متابعة آخر التطورات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني ما يُقارب 18 مجزرة بناءً على آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، والتي راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابةً.

قصف الاحتلال الصهيوني عددًا من المنازل في مناطق متفرقة من شمال القطاع إلى جنوبه، وسط تكثيف غاراته ومجازره على مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

أكّدت مصادر صحية في مجمع ناصر الطبي أن ما يقارب 51 شهيدًا، وأكثر من 100 إصابة وصلتْ إلى مجمع ناصر الطبي، في حين أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى لايزالون تحت أنقاض منازلهم، وفي الشوارع والطرقات، بسبب منع الاحتلال الصهيوني وصول المواطنين أو طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى تلك المناطق لانتشال الشهداء وإنقاذ حياة المُصابين.

كما أعلنت مصادر صحية عن ارتقاء 30 شهيدًا مازالوا مجهولي الهوية حتى اللحظة، لم يتم دفنهم إلى حين تعرّف الأهالي عليهم خلال وقت محدد، في حين اضطر عدد كبير من الأهالي إلى دفن 150 شهيدًا في ساحة مجمع ناصر الطبي، لعدم تمكنهم من الخروج خارج المشفى بسبب تواصل الحصار الصهيوني وإطلاق النار على المستشفى بشكل مباشر.

كما شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات كثيفة ومتواصلة على حيي الأمل والمنارة ومنطقة الكتيبة، والتحلية جنوبي خان يونس.

وفي مناطق غربي خانيونس، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منطقة الملالحة مما أدّى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد كبير من المواطنين.

كما تواصل القصف الصهيوني العنيف على منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الغربية، والشرقية الجنوبية، والجنوبية الغربية لمحافظة خان يونس.

كما توغّلت دبابات الاحتلال الصهيوني شرقي شرقي بلدة الفخاري بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وفي صباح اليوم، ارتقى شهيد وأصيب 4 مواطنين إثر قصف صهيوني لمنطقة جورة العقاد في خانيونس.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية للحصار الذي يشنّه الاحتلال الصهيوني على مشافي خانيونس، فقد واصل الاحتلال حصاره لمجمع ناصر الطبي، مع منعه دخول أي نوع من المساعدات أو الأدوية والمعدات الطبية للمستشفى.

وفي هذا السياق أعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة أن المولدات الكهربائية في مستشفى ناصر ستتوقف خلال 4 أيام، بسبب عدم سماح الاحتلال بإدخال الوقود إلى القطاع.

كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها، أمس السبت، أنه لا يوجد نظام صحي عملي في غزة، خاصةً بعد تواصل قصف وحصار مجمع ناصر الطبي، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وانهيار كامل للقطاع الصحي في كافة أنحاء القطاع.

وفي رفح جنوبي القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم الأحد، مناطق متفرقة شرقي المدينة.

كما يعاني النازحون منذ اليومين الماضيين من غرق خيامهم جرّاء استمرار تساقط الأمطار بغزارة على مناطق جنوبي القطاع.

وفي مناطق الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة شرقي مخيم المغازي.

وفي رصد الأحداث الميدانية الدامية في مناطق شمالي القطاع، فقد قصفت مدفعية الاحتلال وطائراته عدة مناطق، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا.

وفي مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف عنيف شنته طائرات الاحتلال على حي تل الهوى جنوبي غربي المدينة، وعلى المناطق الغربية للمدينة.

وفي آخر إحصائية لعدد الضحايا فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أمس السبت، ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 26257 شهيدًا، وإصابة 64797 مواطنًا، مند بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.



