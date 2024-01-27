غزة.. 120 صحفيًا استشهدوا منذ الـ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 120 صحفيًا.

وقال المكتب، في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 120 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل إياد أحمد الرَّوَّاغ، المذيع ومقدم البرامج في إذاعة صوت الأقصى (محلية)، على يد الغدر الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع".

والصحفي إياد أحمد الرواغ، كان يعمل مراسلاً ومقدمًا للبرامج في إذاعة صوت الأقصى، حيث قضى مع 11 من أفراد عائلته، بعد أن قصف الاحتلال منزله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط القطاع.

الأسبوع الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة في القطاع إلى 119 صحفيا.

وقال المكتب، في بيان مقتضب يوم 18 كانون الثاني/ يناير: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بعد ارتقاء الزميل وائل أبو فنونة، مدير عام قناة القدس الفضائية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة، ما أوقع عددًا من الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 26257 شهيدًا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.