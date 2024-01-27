القدرة: الوضع الصحي في مجمع ناصر "كارثي وصعب للغاية"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، عن نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة ونقص حاد وخطير في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القدرة، في بيان صحفي، إنّ الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي "كارثي وصعب للغاية"، إذ يعمل بنسبة 10% من طاقته البشرية فقط.

وأشار إلى، أن خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي تعرضت للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية، مما أدى إلى تسرب المياه للمباني وقسم العناية المركزة ونقص المياه في مركز غسيل الكلى.

وأشار إلى، 150 كادرًا صحيًا يتواجد في مجمع ناصر الطبي و350 مريض، فضلًا عن مئات الأسر النازحة في ظروف حصار صعبة من التجويع والاستهداف المستمرّ.

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي منذ نحو أسبوع، ويمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والجرحى من الوصول إليه، بالإضافة لمنع إمداده بالمستلزمات الطبية والغذائية اللازمة لعمله.

وأعربت الوزارة عن خشيتها من تكرار سيناريو ما حدث مع مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع، بدءًا من استهداف محيطها وصولا إلى قصفها المباشر ومحاصرتها واعتقال من فيها.