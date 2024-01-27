الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر بالضفة والقدس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 6305 معتقلين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، إن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف البيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة والقدس، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس ورام الله والقدس وأريحا والخليل.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.