فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر بالضفة والقدس

السفن "الإسرائيلية" تواجه خيارات صعبة بعد توقف شركات تأمين عن تغطيتها

محكمة أميركية تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن بـ"التواطؤ" في الإبادة بغزة

القسّام تنشر مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال بخانيونس

فصائل فلسطينية تستنكر إنهاء "الأونروا" عقود موظفين بغزة

(بالصور)الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة

حزب الله يعلن قصف أهداف عسكرية صهيونية

منظمة الصحة العالمية تستنكر اتهامات الاحتلال بـ"تواطئها مع حماس"

غضب واسع في أوغندا من موقف قاضية انحازت لـ"إسرائيل"

اليوم الـ113 للعدوان على غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 26257 شهيدًا و 64797 إصابةً

الاحتلال يعتقل 6305 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر بالضفة والقدس

27 يناير 2024 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
...
اعتقال في الضقة.jpeg

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 6305 معتقلين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، إن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف البيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة والقدس، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس ورام الله والقدس وأريحا والخليل.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

##أسرى ##الضفة ##القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة