السفن "الإسرائيلية" تواجه خيارات صعبة بعد توقف شركات تأمين عن تغطيتها

تتزايد التخوفات الإسرائيلية، من تداعيات قرار شركات تأمين عالمية التوقف عن تغطية السفن التابعة للاحتلال، والذي قد يتسبب في اتخاذ قرارات صعبة لها آثار كبيرة على مسارات السفن وتكاليفها.

وأوقفت شركات تأمين عالمية تغطية السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية التي تبحر في البحر الأحمر وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” و”لود ستار” المتخصصة في الشحن.

وقالت صحيفة "غلوبس الإسرائيلية"، إن القرار سيترك السفن الإسرائيلية أمام خيارين، إما الإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إضافيين على الأقل والمزيد من التكاليف إلى الرحلة، أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن المتجهة إلى "إسرائيل".

ووفقًا للصحيفة، شهدت أقساط التأمين على السفن المارة بالبحر الأحمر قفزة كبيرة من 0.01% من قيمة البضائع الموجودة على السفينة إلى 1% في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وهذا يعني أن سفينة الحاويات التي تحتوي على 12 ألف حاوية نمطية وبضائع بقيمة 100 مليون دولار، سيتعين عليها دفع مليون دولار إضافي لتأمين الشحن للإبحار عبر البحر الأحمر.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في مارش، وحدة الوساطة التأمينية واستشارات المخاطر التابعة لشركة مارش ماكلينان، لـ”سي إن إن”: إن سوق التأمين يضيق بشكل واضح، للسفن ذات الملكية أو المشاركة مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل التي تسافر عبر البحر الأحمر.

لكن باتريشيا كيرن، كبيرة مسؤولي التأمين في شركة التأمين بريز، قالت لـ”لود ستار” إنها لم تكن على علم بسحب شركات التأمين فعليا غطاء التأمين للإبحار عبر البحر الأحمر، لكنها قالت إنها تتوقع أقساطا أعلى، خاصة وسط مؤشرات على فشل جهود “ردع هجمات الحوثيين”.

وقالت كيرن إن تجنب الممر المائي للبحر الأحمر يظل أفضل مسار للعمل، لكنها أشارت إلى أن عمليات التحويل حول رأس الرجاء الصالح، التي تضيف 8 إلى 10 أيام إلى أوقات الإبحار، تمثل مشكلة أيضا، مضيفةً:: “كلما طالت مدة بقاء البضائع في البحر، زاد تعرضها للخطر”.

وغيرت العدد من شركات الشحن البحري مساراتها تجنبًا للمرور من البحر الأحمر خشية تعرضها لأذى نتيجة تهديد القوات المسلحة اليمنية للسفن الإسرائيلية أو تلك التي تحمل بضائع إسرائيلية، وبدلا من ذلك تسلك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يكلف وقتًا وأجرًا أكبر.

وقالت القوات اليمنية المسلحة، في بيانات عديدة، إن استهداف السفن التابعة للاحتلال يأتي نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.