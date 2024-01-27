القسّام تنشر مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الاحتلال بخانيونس

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، مشاهد جديدة لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال المتوغلة في شوارع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته "القسّام" قيام مقاتليها باستهداف مقاتليها بالقذائف المضادة للدروع للآليات في محاور التوغل في خان يونس.

وظهر في الفيديو الذي بثه الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام طائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها.

وفي تعليقه على الفيديو، قال الخبير العسكري والإستراتيحي اللواء فايز الدويري، في قناة الجزيرة، إن دبابات الاحتلال توجد داخل أزقة؛ وهو ما يعني أن حرية حركتها محدودة، وبالتالي تصبح هدفًا سهلاً للمقاومة، مؤكدًا أن أسلحة المقاتلين ليست موجهة حراريًا ولا بالليزر؛ بل هي موجهة بالنظر فقط.

وبخصوص طائرة "الدرون"، أكد الدويري أنها ليست الأولى التي يتم الاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أنها طائرات تحمل كاميرات متطورة جدًا، وتقدم صورا ثلاثية الأبعاد وتغطي منطقة واسعة، ومنها ما هو انتحاري حتى ضد الأفراد.