حزب الله يعلن قصف أهداف عسكرية صهيونية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله، ظهر اليوم السبت، تنفيذه عدة عمليات منفصلة، استهدف فيها تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني، وعددًا من الثّكنات والقواعد العسكرية.

أكّد حزب الله أنّ مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكّنوا من استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع "جل العلا" بصواريخ بركان، محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

كما قال حزب الله، في بيان آخر: " إن مجاهدي المقاومة استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة."

وأعلن حزب الله عن استهداف المقاومين تجمعًا آخر للجنود في محيط ثكنة دوفيف، وقاعدة خربة ماعر.

كمّا دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من جنوب لبنان.

يُذكر أن طائرات الاحتلال الصهيوني شنّت الليلة الماضية، غارة عنيفة على منزل مكوّن من 3 طوابق في بلدة دير عامص جنوبي لبنان.

كما قصفتْ مدفعية الاحتلال الصهيوني أطراف بلدة ميس الجبل، وسقط عدد من قذائف الهاون على بلدة كفركلا.

فيما أعلن حزب الله عن ارتقاء أربعة من مقاتلي المقاومة الإسلامية خلال المواجهات الحدودية العنيفة التي استمرت طوال الليلة الماضية مع قوات الاحتلال الصهيوني جنوبي لبنان.





