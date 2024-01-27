منظمة الصحة العالمية تستنكر اتهامات الاحتلال بـ"تواطئها مع حماس"

غزة - فلسطين أون لاين

استنكرت منظمة الصحة العالمية حملة التحريض التي شنّها الاحتلال الصهيوني تجاه المنظمة، والتي اتّهم فيها منظمة الصحة بـ"التواطؤ" مع حركة حماس، وعدم اكتراثها بقضية أسرى جنود الاحتلال في قطاع غزة.



ومن جهته، عبّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس،عن استيائه من حملة التحريض الإسرائيلية بحق المنظمة العالمية.

وأكّد غيبريسوس، في تغريدة نشرها على منصة "إكس" أنّ مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض موظفي المنظمة للخطر، خاصةً أنهم يُخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء.

وأوضح أنّ منظمة الصحة العالمية تُعتبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإنها مُحايدة وتعمل من أجل صحة ورفاه الجميع.

وجاءت تلك الاتهامات خلال كلمة لسفيرة الاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاهار، اتهمت فيها عددًا من المنظمات الأممية التي تقدم المساعدة والإغاثة للشعب الفلسطيني، بتواطئها مع حركة حماس، والتستر عليها في استخدام المستشفيات لإجراءات عسكرية.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في تصريح لها، اليوم السبت، حملة التحريض التي شنّها الاحتلال الصهيوني ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اتهام منظمة الصحة العالمية بما أسموه "التواطؤ" مع الحركة، وإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية.

كما شنّ الاحتلال الصهيوني حملة تحريض واسعة على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.