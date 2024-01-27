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حماس تُدين حملات التحريض الصهيوني ضد المؤسسات الأممية في غزة

27 يناير 2024 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس حملة التحريض التي يشنّها الاحتلال الصهيوني ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض فيه لمجازر إبادة نازية.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، اليوم السبت، أنّ الاحتلال الصهيوني يسوق حملات اتهام وتحريض بحق عدد من المؤسسات الأممية التي تقدّم الدعم للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسماه الاحتلال "التواطؤ" مع حماس، وذلك من خلال الادعاء الكاذب حول استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية.

 أشارت الحركة إلى أن الاحتلال ما زال يشنُّ حملة تحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من خدمات الوكالات الدولية.

كما دعتْ الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الاحتلال الصهيوني، موضحةً أن الهدف الأساسي وراء تلك التهديدات قطع كافة شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحركة في ختام بيانها، أنّ الوكالات الأممية لها دورٌ مهم في إغاثة الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقتْ أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في العصر الحديث.

#الأونروا #الاحتلال الصهيوني #طوفان الأقصى #المؤسسات الأممية #منظمة الصحية العالمية

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