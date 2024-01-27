في جلسة طارئة.. مجلس الأمن يبحث في قرار محكمة العدل الدولية

غزة - فلسطين أون لاين

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئا ،الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بإيقاف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

تأتي هذه الجلسة عقب طلبًا طارئًا قدّمته دولة الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بهدف البحث في القرار الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية أمس الجمعة بخصوص دعوى جنوب أفريقيا ضد " إسرائيل"، واتهامها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، مساء أمس الجمعة، أنها تابعت قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب "إسرائيل" بمنع ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وقالت الخارجية الجزائرية، إن “البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقّت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل عقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا في أقرب وقت ممكن، من أجل إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت للإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية أنه سيقوم بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن غزة إلى مجلس الأمن. مؤكدًا أنّ قرارت محكمة العدل تستوجب التزام جميع الأطراف بها.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يوزع لاحقًا على الأعضاء بشأن كيفية تطبيق أمر المحكمة.





