شهيد وعدد من الإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى الشاب قسام ياسين، فجر اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني التي أُصيب بها خلال مواجهات واشتباكات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء الشاب ياسين "27 عامًا" جرّاء إصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الصهيوني.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن الشهيد "ياسين" وصل إلى مشفى ابن سينا وهو بحالة خطيرة جدًا، مما أدى إلى إجراء عملية جراحية فورية لإنقاذ حياته، إلّا أنّ إصابته الخطيرة جدًا في منطقة البطن، أفشلتْ محاولات الطواقم الطبية، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

كما خرجتْ مسيرات غضب في مدينة جنين ومخيمها، عقب استشهاد الشاب ياسين، فيما نُقلت جثمانه إلى المستشفى الحكومي قبل تشييعه ودفنه.

وفي تفاصيل اقتحامات ومداهمات قوات الاحتلال الصهيوني لمدن الضفة الغربية خلال الليلة الماضية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في قرية أبو ضعيف، واعتلى قنّاص الاحتلال أسطح بعض المنازل العالية، وأطلق النار صوب المواطنين.

كما اقتحم الاحتلال قرى بيت قاد وجلقموس والجلمة وعرانة قضاء جنين، دون الإبلاغ عن أي حالات اعتقال في القرى.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما أطلق المقاومون النار تجاه مستوطنة "معاليه شمرون" قرب بلدة عزون شرقي المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية عين قينيا غربي مدينة رام الله واعتقلتْ الشاب أنس أبو حناني بعد أن احتجزت عددًا من شبان القرية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتا ونكّلت واعتدت على الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح نُقل على إثرها إلى المشفى.