اليوم الـ113 للعدوان على غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 26257 شهيدًا و 64797 إصابةً

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 113، عبر شن مئات الغارات، وتواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية بحق المدنيين والمواطنين العّزّل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 26257 شهيدًا، وإصابة 64797 مواطنًا، مند بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.

كما أكدت الوزارة أن الاحتلال الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتكب 18 مجزرةً ضد العائلات في غزة، والتي راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابةً.

كما أشارت الوزارة في تصريح سابق، صباح اليوم، إلى ارتقاء 28 شهيدًا وإصابة أكثر من 80 مواطنًا جرّاء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في متابعة آخر التطورات الميدانية، قصفتْ قوات الاحتلال الصهيوني عددًا من المنازل في مناطق متفرقة من شمال القطاع إلى جنوبه.

وفي صباح اليوم، ارتقى 3 شهداء جرّاء غارة صهيونية استهدفت منزلًا في حي الجنينة برفح جنوبي القطاع.

وفي مخيم النصيرات، شنّت قوات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة في المخيم، كما استهدفتْ أرضًا زراعية محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس، واصل الاحتلال قصفه المدفعي على منطقة الكتيبة والحي الشّمالي لحي الأمل غربي المدينة.

كما أُصيب 5 مواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال محيط مقر الصناعة في خان يونس جنوبي القطاع‘ فيما ارتقى شهيدان جرّاء غارة صهيونية على بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

كما قصفت قوات الاحتلال تجمُّعًا للمواطنين قرب دوار الكويت في غزة، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء.

وفي متابعة التطورات خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلتْ قوات الاحتلال قصفها على كافة مناطق مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب، وسط تركيز واضح في شن الغارات العنيفة والمتواصلة على مدينة خانيونس.

وأعلنت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارًا على مجمع ناصر الطبي، مستهدفةً المناطق والمنازل ومراكز الإيواء المحيطة، فيما تواصل القصف المدفعي والجوي على منطقة الكتيبة وحي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر في خانيونس جنوبي القطاع.

وفي رصد آخر الأحداث، فقد وصل مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي ما يقارب 28 شهيدًا، فيما أكدت الطواقم الطبية أن عددًا كبيرًا من الشهداء لا يزالون ملقون في الشوارع والطرقات بسبب منع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المناطق.

كما شنت قوات الاحتلال غارات مكثفة على حي الأمل غربي خان يونس، حيث دمّرت الطائرات عددًا كبيرًا من المنازل، والتي تعود لعائلات "شقورة" و "كلاب" و"أبو عبيد" و"بربخ" و"حمودة" و"الهسي" و"سليم" و"صلاح"، مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، فيما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة هارون الرشيد بالقنابل الدخانية.

وقصفتْ طائرات الاحتلال الطوابق العليا من برج "شقورة"، ومنزلين آخرين يعودان لعائلتي "عرفة" و"الحاج".

وواصلت قوات الاحتلال قصفها لشارع المدرسة، والهلال القديم، والترنس، والقدرة، وحي العرايشية، فيما أُجبر المواطنون على دفن شهدائهم قرب مطعم الزهرة، ودفن 10 آخرين في مربع المتنزه.

كما حاصرت قوات الاحتلال مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين في الحي الإمارتي، وأطلقت النار على كل جسم متحرك محيط المدرسة.

وفي رفح جنوبي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "السكسك" في حي الجنينة شرق رفح، مما أدى إلى ارتقاء 3 مواطنين بينهم سيدتان. وفي قصف آخر ارتقى مواطن وأُصيب خمسة آخرين جرّاء قصف الطائرات الحربية خيمة للنازحين شمالي رفح.

وفي مناطق الوسطى، ارتقى طفلان وأمهما إثر قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو نصير" في دير البلح، كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على منزل يعود لعائلة "فياض" في دير البلح، مما أدى إلى ارتقاء سبعة مواطنين.

وفي مناطق شمال القطاع، واصل الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على مناطق متفرقة في مدينة غزة وشمالي القطاع.