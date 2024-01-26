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في حصيلة أولية.. أبرز عمليات كتائب القسام في اليوم الـ112 لمعركة طوفان الأقصى

26 يناير 2024 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 112 من معركة طوفان الأقصى، تواصل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية  حماس، تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في كافة محاور التوغل في قطاع غزة، عبر كمائن نوعية والإجهاز على الجنود واستهداف الدبابات، مكبدة العدو خسائر مادية ومعنوية.

وفي أحدث حصيلة لعمليات القسام منذ صباح اليوم الجمعة حتى اللحظة، فقد أعلنت كتائب القسام عن تنفيذها عدة عمليات منفصلة، ما بين استهدافات واشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني.

أكدت كتائب القسام في بيان لها، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية مُتحصنة في منزل، بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما أعلنت عن اشتباك مجاهديها مع قوة صهيونية راجلة، مكوّنة من 8 جنود في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في إعلانها عن تنفيذ عملية أأخرى: "تمكّن مجاهدو كتائب القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة الياسين  105، غرب مدينة خانيونس."

 

#العدوان على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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