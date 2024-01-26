خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مقتل ضابط صهيوني وإصابة 38 آخرين في معارك قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة.

وأكدّ الجيش الصهيوني أنّ الرائد الاحتياطي إليران ياجر، (36 عامًا)، مقاتلٌ في كتيبة الهندسة 8170، لواء جفعاتي، قُتل أمس في معارك ضارية مع المقاومين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة.

وفي أحدث حصيلة لقتلى وإصابات الاحتلال الصهيوني، فقد اعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم، أنه ما يقارب 38 ضابطًا وجنديًا أُصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار في بيان له، إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب على غزة، إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.

وأشار إلى أنّ 396 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يُعالجون في المستشفيات من بينهم 38 إصابة صُنفت أنها إصابات خطيرة.

فيما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، أمس الخميس عن الحصيلة الأسبوعية لعمليات كتائب القسام. مؤكدًا أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.



وقال أبو عبيدة : تمكّن مجاهدونا من قتل 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح."

وأضاف:" نفّذ مجاهدونا 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة."

