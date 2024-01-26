أنظار مترقبة نحو محكمة العدل الدولية.. ما هو القرار الذي ستتخذه بشأن دعوى "الإبادة" ضد الاحتلال؟

غزة - فلسطين أون لاين

تتجه أنظار العالم اليوم الجمعة، نحو أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية التي ستصدر قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، متهمةً إياه بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الجلسة العلنية التي ستُعقد ظهر اليوم على الهواء مباشرة، سيصدر قُضاة محكمة العدل الدولية، قرارهم بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، ومن بينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورًا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، صرّح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، أسامة حمدان، أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.

وقال حمدان : إن الحركة ستطلق سراح أسرى جنود الاحتلال ، إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين". مضيفًا أنه يجب على الاحتلال إنهاء الحصار المفروض على غزة منذ 17 عامًا، والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.

فيما شارك عشرات النشطاء في وقفة تضامنية أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، رافعين الأعلام الفلسطينية وهم يرددون شعارات منددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وانطلقت محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لأول مرة، قبل أسابيع، إثر دعوى قدّمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، متّهمةً إياه بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا في الدعوى، أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفًا معيشية" تهدف إلى الإبادة الجماعية للمدنيين الآمنين في قطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا بوقف عاجل وفوري للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

