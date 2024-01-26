حواجز وقيود مشدّدة.. الاحتلال يواصل التضييق على المصلّين في الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني وابلًا من قنابل الغاز المسيلة للدموع على الأهالي في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة ، للجمعة الـ 16 على التوالي.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث نصبتْ صباح اليوم عددًا من الحواجز في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، ومنعت الأهالي من أداء الصلاة في الأقصى. كما تعمّدت إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق تجمعات الأهالي الذين حاولوا تجاوز الحواجز للوصول إلى الأقصى.

واعتقلتْ قوات الاحتلال الناشط محمد أبو الحمص الذي رفض أوامر القوات وصرخ في وجههم : "القدس عربية" وذلك أثناء محاولته الدخول إلى المسجد.

كما نصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية محيط باب الساهرة، وأوقفتْ عددًا كبيرًا من الفلسطينيين، ومنعتهم من الدخول إلى الأقصى.

واضطر مئات الفلسطينين لأداء صلاة الجمعة في رأس العامود بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وللجمعة الـ 16 على التوالي منذ بدء الحرب الدامية على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات وقيود مشددة لمنع عشرات الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات متواصلة على عدة أحياء في القدس المحتلة.