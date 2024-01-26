الأورومتوسطي: عن سبق إصرار وترصد.. الاحتلال يعدم شقيقين يحملان رايةً بيضاء

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 112 من توثيق ومتابعة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لأبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وثّق المرصد أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال في الأيام المنصرمة خلال هجومه الواسع على مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الجيش الإسرائيلي تتعمّد استهداف المدنيين بشكل مباشر وارتكاب جرائم قتل وإعدامات تعسفية، بالإضافة إلى ممارسة حرب التجويع والتعطيش ومنع إدخال المساعدات والأدوية اللازمة.



أعلن المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الجمعة، عن توثيق ورصد جريمة إعدام تعسفي متعمّد نفذتها وحدات القناصة في الجيش الإسرائيلي باستهدافها شقيقين، أحدهما طفل، وقتلهما أمام أعين والديهما وباقي أفراد أسرتهما، وذلك عند خروجهم من منزلهم قسرًا في حي الأمل غرب خانيونس، جرّاء شن الغارات الصهيونية العنيفة، وارتكاب الاحتلال لعشرات المجازر في تلك المنطقة.



وأوضح المرصد أنه حصل على إفادات من شاهد عيان على جريمة الإعدام التي حدثت صباح يوم الأربعاء ما بين الساعة العاشرة والنصف والساعة الحادية عشرة.

وقال المرصد: " خرج الطفل "ناهض عادل بربخ" (14 عامًا)، وهو يحمل في يده راية بيضاء من منزله في حي الأمل غرب خانيونس، برفقة مجموعة من أفراد أسرته، بعدما أجبروا على النزوح من منطقة سكنهم تجاه منطقة المواصي. وبمجرد أن مشى الطفل نحو 3-4 أمتار عن منزله قاطعًا الشارع تجاه الرصيف الآخر، أطلق قناصٌ إسرائيلي عيارًا ناريًا تجاه ساق الطفل، مما أدى إلى سقوطه أرضًا. وخلال لحظات، تبين أن هناك قناصة للجيش الإسرائيلي تعتلي بنايةً سكنية في الجهة الشرقية بجوار مسجد "حسن البنا" والتي تبعد حوالي 100 متر عن مكان سقوط الطفل. حاول الطفل "ناهض" القيام فأطلق القناص الإسرائيلي عيارًا ثانيًا تجاهه وأصابه في جانبه، وحين كرر محاولة النهوض للمرة الثالثة، أطلق القناص عيارًا ناريًّا آخر أصابه في رأسه ليقتله على الفور. في تلك اللحظة، اتجه شقيقه "رامز" (20 عامًا) تجاهه لمحاولة سحبه على جانب الشارع بعيدًا عن مرمى القناص الإسرائيلي بهدف محاولة إسعافه؛ إلّا أن القناص الإسرائيلي أطلق عيارًا ناريًّا أصابه في مؤخرة رأسه ليسقط فوق شقيقه، وبقيا في منتصف الطريق ينزفان حتى الموت، دون أن يتمكن أحد من باقي أفراد أسرتهما من مساعدتهما.



وأشار الأورومتوسطي إلى أن تحقيقاته الأولية أكدت أن الطفل "ناهض" كان في مكان مكشوف للقناص الإسرائيلي وغير بعيد عنه، ولم يكن يشكل أي خطر عليهم، خاصةً أنه كان يحمل رايةً بيضاء أثناء سيره في الشارع الذي يسلكه السكان الذين يحاولون النزوح من المنطقة بعد تكرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وبناءّ على هذه المعطيات فإن عمليات القتل التي استهدفتهما متعمدة وغير مبررة، وهو ما يتضح كذلك من خلال متابعة طريقة تنفيذ جريمة القتل وتكرار إطلاق النار علي الشقيقين رغم عدم تشكيلهما أي خطر، وتصويب النيران بدقة نحو الأماكن القاتلة في أجسادهم.

ويرى المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجريمة تأتي لتضاف إلى عمليات استهداف المدنيين بشكل واسع النطاق ومنهجي دون مبرر، وإلى جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء المرتكبة ضد المدنيين العزل، والتي تصب جميعها في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ولفت الأورمتوسطي إلى أنه وثّق قبل يومين، جريمةً أخرى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين، كانوا يرفعون رايات بيضاء وبطاقات الهوية خلال محاولتهم الوصول لمنزلهم من أجل إخراج 50 شخصًا من أفراد عائلاتهم من منزل محاصر غربي مخيم خانيونس، إلّا أن الاحتلال أطلق النار عليهم بشكل كيثف مما أدى إلى ارتقاء أحد المواطنين وهو رمزي أبو سحلول.



بيّن الأورومتوسطي أنه قدم ملفًا أوليًّا إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية يشمل عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى التحقيق الفوري بها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا. مُطالبًا بضرورة تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.

