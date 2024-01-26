الرشق: أمريكا شريكة للاحتلال في جرائم القتل

شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، على أن المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية يجعل منها طرفا منحازا وشريكا في جرائم القتل.

وقال "الرشق" في تصريح صحفي أمس الخميس، إنه لا يحق للإدارة الأمريكية أن تتكلم عن القيم والأخلاق وعن القوانين الدولية التي تنتهكها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع.

وأوضح أن "ادعاء الخارجية الأمريكية بأن (إسرائيل) لم ترتكب إبادة جماعية، وبأن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، هو محاولة أمريكية مفضوحة ومرفوضة باستباق قرار محكمة العدل الدولية اليوم (الجمعة)".

وأضاف: "التصريحات الأمريكية بأنه لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين حماس وحكومة العدو الصهيوني، ضغط من أجل إفلات إسرائيل من الإدانة لارتكابها مجازر وإبادة جماعية لا تزال مستمرة حتى اللحظة بدعم وشراكة أمريكية كاملة".

وختم القيادي في "حماس": "الإدارة الأمريكية لا تزال ترفض وقف العدوان على غزة، بمنعها مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتستمر بتزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر لقصف النساء والأطفال".

وقدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، بشأن انتهاكات من جانب تل أبيب لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة يوم 29 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين