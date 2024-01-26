الاحتلال يشن حملة دهم واعتقال في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، حملات مداهمة واقتحام لعدد من مدن الضفة الغربية، تخللها مواجهات وإصابات واعتقال عدد من المواطنين.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فحمة، وداهمت أكثر من 10 منازل وخربت محتوياتها، فيما حوّلت منزلين إلى نقطة مراقبة عسكرية، ونصبتْ حاجزًا عسكريًا عند المدخل الرئيسي للقرية، معرقلةً حركة المرور.

وأفادتْ مصادر محلية أن 4 مواطنين؛ بينهم ضابط إسعاف، أصيبوا فجر اليوم، جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوبي مدينة جنين. كما نكّلت قوات الاحتلال بضابط إسعاف بلدة عرابة عماد عز الدين، واعتدت على الشبان عدي جهاد صعابنة، محمد أحمد صعابنة وسعيد عوض صعابنة، ما أدى إلى ضرورة نقلهم إلى المركز الصحي في القرية.

كما اعتقلتْ قوات الاحتلال فجر اليوم الأسيرين المحررين قيس حسن أبو صلاح ويزن جعفر أبو صلاح والشاب يزن الناجي، بعد اقتحام منازلهم في بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أحمد وجهاد رضوان، قرب الشارع الرئيسي لبلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية.

وفي طوباس، داهمت قوات الاحتلال المدينة من المدخل الشرقي لها، واقتحمت عدة أحياء ما أدى إلى ااندلاع مواجهات تخللها إطلاق نار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد عزام ومنزل عائلته في قرية ياسوف قضاء سلفيت وفتشتهما وخربت محتوياتهما واستولت على سيارته.

صباح اليوم، اقتحمت قوات خاصة “إسرائيلية” مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة، فيما أطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال، ما أدى إلى انسحابهم من المخيم دون التبليغ عن أي اعتقال أو اعتداء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، وأحياء متفرقة من بلدة برقا شمالي مدينة رام الله.

وفي نابلس، اندلعتْ مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية يتما جنوبي المدينة، وأطلقتْ قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان

فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط شمال القدس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، فيما واجه الشبان القوة بإطلاق المفرقعات النارية صوب تجمعهم.