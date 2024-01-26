إصابات واعتقالات باقتحام قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق وقرى وبلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة؛ تخللها مواجهات وإصابات وحملات اعتقال.

وأفادتْ مصادر محلية أن 4 مواطنين؛ بينهم ضابط إسعاف، أصيبوا فجر اليوم، جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوبي مدينة جنين.

واقتحمتْ قوات الاحتلال قرية فحمة، وانتشرت داخل أحياء القرية، وداهمت أكثر من 10 منازل، وحطمت محتوياتها واعتدت على ساكنيها بالضرب.

كما نكّلت قوات الاحتلال بضابط إسعاف بلدة عرابة عماد عز الدين، واعتدت بالضرب المبرح على الشبان عدي جهاد صعابنة، محمد أحمد صعابنة وسعيد عوض صعابنة، مما أدى إلى إصابتهم برضوض وجرى نقلهم إلى المركز الصحي في القرية.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال حوّلت منزلين في القرية إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما حطمت زجاج عدة مركبات، ونصبت حاجزًا عسكريًا عند المدخل الرئيسي لـ "فحمة" وعرقلت حركة المرور، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوبي جنين، وقرى دير أبو ضعيف وفقوعة والجلمة وعرانة شمالي شرق المدينة، وشنت حملات مداهمة وتفتيش واسعة.

واعتقلتْ قوات الاحتلال الأسيرين المحررين قيس حسن أبو صلاح ويزن جعفر أبو صلاح والشاب يزن الناجي، بعد اقتحام منازلهم في بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، فجر اليوم وتخريب محتوياتها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات خاصة تابعة للاحتلال، الشابين أحمد وجهاد رضوان، قرب الشارع الرئيسي لبلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، قبل أن تُحطم مركبتيهما وتنقلهما لجهة غير معلومة.

وفي طوباس، داهمت قوات الاحتلال المدينة من المدخل الشرقي لها، واقتحمت عدة أحياء ما أدى إلى ااندلاع مواجهات تخللها إطلاق نار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد عزام ومنزل عائلته في قرية ياسوف قضاء سلفيت وفتشتهما وخربت محتوياتهما واستولت على سيارته.

صباح اليوم، اقتحمت قوات خاصة “إسرائيلية” مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة، فيما أطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال، ما أدى إلى انسحابهم من المخيم دون التبليغ عن أي اعتقال أو اعتداء.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز السام، فيما واجه الشبان القوة بإطلاق المفرقعات النارية صوب تجمعهم.

وفي نابلس، داهمت آليات عسكرية صهيونية أحياء المدينة وبلدة بيتا جنوبًا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما شملت اقتحامات الاحتلال، مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، وبلدة برقا شمالي مدينة رام الله.