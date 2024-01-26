أبرز تطورات اليوم الـ 112 للإبادة الجماعية الصهيونية في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلتْ حرب الإبادة الجماعية التي التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة يومها الـ 112 على التوالي، حاصدةً أرواح الآلاف من المدنيين من خلال ارتكاب المجازر الجماعية وتاصل القصف الجوي والمدفعي والأحزمة النارية على كافة مناطق قطاع غزة.

وفي آخر معطيات وزارة الصحة في غزة، فقد أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، عُقد أمس الخميس، بأن الاحتلال ارتكب ما يُقارب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، والتي راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة بدرجات خطورة متفاوتة.

وأكد القدرة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة جديدة ظهر اليوم الخميس، بحق آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية ورصاص بشكل كثيف صوب المواطنين المُنتظرين، مما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة 150 آخرين.

وفي متابعة آخر التطورات، فقد واصلت طائرات الاحتلال شن الغارات العنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تركيز القصف المدفعي والجوي على مدينة خانيونس، مستهدفةً مراكز إيواء وتجمعات المواطنين مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

وأعلنتْ مصادر طبية، أمس الخميس عن استشهاد 50 مواطنًا على الأقل في خانيونس جرّاء الاستهدافات التي تعرضت لها المدينة خلال الساعات الماضية.

أفادت مصادر صحفية ، أن قوات الاحتلال اعتلت بنايات سكنية محيط حي الأمل غربي خان يونس، وأطلقت النار على كل جسم متحرك بالتزامن مع استمرار حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأفادت مصادر طبية أن أربعة شهداء، و20 جريحًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جرّاء قصف مدرسة تؤوي نازحين في معسكر خانيونس. فيما ارتقى ثلاثة مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال المتواصل على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

كما استشهد مواطنان برصاص قناصة قوات الاحتلال، في خان يونس، خلال محاولة أحدهم إنقاذ شقيقه بعد إصابته بالقصف.

وفي مخيم البريج، ارتقى مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعًا سكنيًا في المخيم وسط قطاع غزة.

وفي الليلة الماضية، ارتقى 11 مواطنًا وأصيب العشرات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. بينما استشهد مواطنين آخرين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو سماحة قرب ترنس البابا في منطقة الزوايدة.

ومساء الخميس، انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني جثامين 6 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى؛ جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الرواغ" في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مخيم جباليا، ارتقى عدد من الشهداء والجرحى، إثر استهداف طائرة "إسرائيلية" بدون طيار لمجموعة من المواطنين في شارع القدس بمنطقة جباليا البلد، شمال القطاع.

وفجر اليوم الجمعة، نعت إذاعة "صوت الأقصى" الزميل الصحفي إياد الرواغ؛ والذي استشهد رفقة عدد من أفراد أسرته، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلته في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات.

ويُذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت مئات المجازر بحق المدنيين والعزل منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومع تواصل حرب الإبادة الجماعية فقد ارتفع عدد الشهداء حتى مساء أمس الخميس، إلى 25 ألفًا و900 شهيد، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 64 ألفًا و110 آخرين.