أبو عبيدة: دمّرنا 68 آلية وقتلنا 53 جنديًا من مسافة صفر الأسبوع الماضي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة:" إن المجاهدين في القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

ولفت الناطق العسكري أبو عبيدة إلى تأكيد المجاهدين على قتل 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح، مضيفا:" نفّذ مجاهدونا 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".

وذكر أن المجاهدين قد تمكنوا من نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، إلى جانب اسقاط طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولوا على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان.

وتابع:" تمكّن مجاهدونا من قصف التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين