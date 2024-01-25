فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الشهداء في مجزرة صهيونية على دوار الكويت في مدينة غزة

تطورات اليوم 111 من الحرب الصهيونية على غزة

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء أسدود بالطيران المسيّر

الصليب الأحمر يحذّر من خطر انهيار المنظومة الصحية في غزة

حماس تستنكر استهداف قادة الاحتلال دولة قطر

الاحتلال يغتال الأسير المحرر وسام الخشان بعد محاصرة منزله في جنين

الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية

العدل الدولية تحدد موعد إصدار قرارها في دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

الصحة: 25,700 شهيد و63,740 إصابة منذ العدوان على غزة

زياد المقيد .. رحيل عائلته لم يثنه عن مواصلة عمله الصحفي

حماس تستنكر استهداف قادة الاحتلال دولة قطر

25 يناير 2024 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي التي هاجموا فيها دولة قطر خلال الساعات والأيام الماضية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف قادة الاحتلال لدولة قطر الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر".

وأكد النونو في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قطر تقوم بدورها السياسي النشط من أجل وقف العدوان وتحقيق إنجاز في ملف التبادل. 

وأشار النونو إلى أنّ التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يتعمّد عرقلة التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

وكان قد وصف الوزير الصهيوني تسلئيل سموتريتش دولة قطر بأنها "داعمة وممولة للإرهاب".

وقال سموتريتس في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الدوحة هي "راعية حماس وهي مسؤولة إلى حد كبير عن المذبحة التي ارتكبتها بحق المواطنين الإسرائيليين" في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي، مضيفًا، أن قطر لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تشارك في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

وتبعت تصريحات سموتريتش تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أشار فيها إلى أنّ قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية".

بدوره، عبّر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن استنكاره و"بشدة" التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.

وقال الأنصاري في تصريح له  إن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة، ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".

ولفت إلى أنّه إذا تبين أن التصريحات صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة.
 

#حماس #تصريحات الاحتلال ضد قطر #اتفاقية الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة