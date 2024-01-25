حماس تستنكر استهداف قادة الاحتلال دولة قطر

غزة - فلسطين أون لاين

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي التي هاجموا فيها دولة قطر خلال الساعات والأيام الماضية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف قادة الاحتلال لدولة قطر الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر".

وأكد النونو في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قطر تقوم بدورها السياسي النشط من أجل وقف العدوان وتحقيق إنجاز في ملف التبادل.

وأشار النونو إلى أنّ التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يتعمّد عرقلة التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

وكان قد وصف الوزير الصهيوني تسلئيل سموتريتش دولة قطر بأنها "داعمة وممولة للإرهاب".

وقال سموتريتس في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الدوحة هي "راعية حماس وهي مسؤولة إلى حد كبير عن المذبحة التي ارتكبتها بحق المواطنين الإسرائيليين" في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي، مضيفًا، أن قطر لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تشارك في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

وتبعت تصريحات سموتريتش تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أشار فيها إلى أنّ قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية".

بدوره، عبّر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن استنكاره و"بشدة" التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.

وقال الأنصاري في تصريح له إن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة، ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".

ولفت إلى أنّه إذا تبين أن التصريحات صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة.

