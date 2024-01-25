الاحتلال يغتال الأسير المحرر وسام الخشان بعد محاصرة منزله في جنين

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد الأسير المحرر وسام وليد الخشان، صباح اليوم الخميس، بعد إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني التي حاصرته داخل منزله في قرية بير الباشا قضاء جنين.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لداخل القرية وسط إطلاق نار كثيف واشتباك مع القوات الخاصة المُحاصرة لمنزله، حيث رفض الخشان تسليم نفسه وواصل اشتباكه إلى أن ارتقى شهيدًا. فيما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقه الأسير المحرر أحمد خشان بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب وسام وليد محمد خشان (24 عامًا) برصاص الاحتلال في قرية بير الباشا قضاء جنين.