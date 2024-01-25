العدل الدولية تحدد موعد إصدار قرارها في دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر غدًا الجمعة قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا ستصدر قرارها في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت غرينتش يوم الـ26 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر البيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم، بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

وانطلقت محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لأول مرة، قبل أسابيع، إثر دعوى قدّمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، متّهمةً إياه بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا في الدعوى، أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفًا معيشية" تهدف إلى الإبادة الجماعية للمدنيين الآمنين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا بوقف عاجل وفوري للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.