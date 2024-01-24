الصحة: 25,700 شهيد و63,740 إصابة منذ العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 25,700 شهيد و63,740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة أن "الاحتلال الاسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي، وهو بحاجة ماسة للامدادات الطبية والغذائية والوقود".

وأشار إلى أن "نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطعون الوصول للخدمة في مجمع ناصر الطبي".

وأوضح أن "مئات الاصابات والمرضى وحالات الولادة أمام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي".