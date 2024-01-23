مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي عرب المليحات شمال غرب أريحا

نفذ مستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلالالإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر وتجريف قرب تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن "مجموعة من المستوطنين ترافقها آليات ومعدات بحماية جيش الاحتلال، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف في الأراضي المجاورة لتجمع عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها".

وأضاف، أن "أعمال التجريف هذه تأتي لبناء مساكن وكرفانات للمستوطنتين، على نحو 500 دونم في المعرجات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وشل حركة المواطنين الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى المنطقة".