فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف قتلت المقاومة 21 عسكريا إسرائيليا بمخيم المغازي؟

هيئة الأسرى: معتقلو "عوفر" و "جلبوع" يتعرضون لعقوبات انتقامية إضافية

الصحة: 195 شهيدًا و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأورومتوسطي: استهداف "إسرائيل" آلاف النازحين في خانيونس تكريس لجريمة الإبادة الجماعية

جيش الاحتلال: مقتل 21 جندياً وضابطاً وسط غزة

مظاهرة حاشدة في لندن ضد معرض عسكري نصرة لغزة

تشكيل مجموعة لـ"العدالة من أجل فلسطين" على يد مدرسين وطلبة في هارفارد

حمدان: نصف مليون من أهل غزة يواجهون خطر الموت جوعًا

الإعلامي الحكومي: نحمل الاحتلال وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعًا

الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجازر باستهدافه مراكز إيواء "آمنة" بخانيونس

مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي عرب المليحات شمال غرب أريحا

23 يناير 2024 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
...

 نفذ مستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلالالإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر وتجريف قرب تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن "مجموعة من المستوطنين ترافقها آليات ومعدات بحماية جيش الاحتلال، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف في الأراضي المجاورة لتجمع عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها". 

وأضاف، أن "أعمال التجريف هذه تأتي لبناء مساكن وكرفانات للمستوطنتين، على نحو 500 دونم في المعرجات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وشل حركة المواطنين الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى المنطقة". 

#أريحا #الضفة المحتلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة