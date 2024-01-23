الصحة: 195 شهيدًا و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 25,490 شهيدًا و63,354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وأشارت الصحة، في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن "مباني مجمع ناصر الطبي تتعرض للشظايا بفعل القصف الإسرائيلي مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر".

وأشار إلى أن "الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد".

وطالب القدرة بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها