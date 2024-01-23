فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأورومتوسطي: استهداف "إسرائيل" آلاف النازحين في خانيونس تكريس لجريمة الإبادة الجماعية

جيش الاحتلال: مقتل 21 جندياً وضابطاً وسط غزة

مظاهرة حاشدة في لندن ضد معرض عسكري نصرة لغزة

تشكيل مجموعة لـ"العدالة من أجل فلسطين" على يد مدرسين وطلبة في هارفارد

حمدان: نصف مليون من أهل غزة يواجهون خطر الموت جوعًا

الإعلامي الحكومي: نحمل الاحتلال وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعًا

الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجازر باستهدافه مراكز إيواء "آمنة" بخانيونس

حماس تدين استهداف الاحتلال مراكز الإيواء في خانيونس

شهادات مروعة لأطباء بريطانيين عن إصابات غزة

قيادي بحماس: هدم الاحتلال للمنازل بالضفة لن يوقف مدّ المقاومة

25,490 شهيدًا و63,354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

الصحة: 195 شهيدًا و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

23 يناير 2024 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
696.jpg

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع  إلى 25,490 شهيدًا و63,354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وأشارت الصحة، في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن "مباني مجمع ناصر الطبي تتعرض للشظايا بفعل القصف الإسرائيلي مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر".

وأشار إلى أن "الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد".

وطالب القدرة بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها

#العدوان على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة