الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجازر باستهدافه مراكز إيواء "آمنة" بخانيونس

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع العديد من الإصابات المختلفة في صفوف النازحين.

وقال المكتب الإعلامي إن "الاحتلال ادعى مسبقا أن هذه المراكز آمنة ودعا المواطنين للجوء إليها".

وأكد المكتب أن "الاستهداف يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

وبين أن "الاحتلال استهدف مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع والمدفعية".

وأشار إلى أن مراكز الإيواء المستهدفة هي: مركز إيواء جامعة الأقصى، مركز إيواء الكلية الجامعية، مركز إيواء مدرسة الخالدية، مركز إيواء مدرسة المواصي ومركز إيواء صناعة خانيونس.

وحمل الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها خاصة ضد النازحين في مراكز الإيواء والنزوح، وحمل أيضا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ورئيسها " بايدن " نتيجة استمرار المجازر المخالفة لكافة القوانين الدولية، لأنهم منحو الاحتلال الضوء الأخضر لارتكابها ورفضو وقف الحرب على غزة.

وناشد الإعلامي الحكومي كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.