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حماس تدين استهداف الاحتلال مراكز الإيواء في خانيونس

22 يناير 2024 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الاثنين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي خمسة مراكز إيواء في خانيونس بشكل مباشر ومتعمد وبشتى أنواع الأسلحة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع العديد من الإصابات بين النازحين.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن "الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بحق المواطنين النازحين في هذه المراكز بعد أن دعاهم للجوء إليها وادّعى أنها آمنة".

وأضافت أن "هذه الجريمة هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع التي يشنها الاحتلال بدعم أمريكي متواصل من إدارة الرئيس بايدن".

وحملت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار جرائم الاحتلال المروعة بحق المدنيين الآمنين.

ودعت كافة الدول الحرة والمخلصة لقيم العدالة والحرية إلى التحرك لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

#طوفان الأقصى

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