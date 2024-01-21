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إندونيسيا تؤكد دعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

21 يناير 2024 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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إندونيسيا تؤكد دعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا نوغراها منصوري إن بلاده تدعم منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز التي عقدت في كمبالا، عاصمة أوغندا، حسبما أورده موقع "Antara News" اليوم الأحد.

وصرح منصوري أن إندونيسيا تؤيد منح العضوية الكاملة لفلسطين، التي تتمتع بوضع دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة.

ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تتمتع بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن الدولي، إلى النضال من أجل نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد منصوري، الذي التقى أيضا وزيري خارجية فلسطين وجمهورية جنوب أفريقيا في كمبالا، دعم إندونيسيا للقضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #إندونيسيا #عضوية فلسطين

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