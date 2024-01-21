"القسام" تخاطب ذوي الأسرى الإسرائيليين: الخيار لكم في توابيت أم أحياء!؟

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأحد، رسالة جديدة عبر حسابتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وجهتها إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين بقبضة المقاومة في قطاع غزة.

وكتبت الرسالة باللغات العربية والعبرية والانجليزية، كان نصها: “إلى عائلات الأسرى.. الخيار لكم: في توابيت، أم أحياء؟.. حكومتكم تكذب، الوقت ينفد”.

وحذرت "القسام" عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة، من نفاد الوقت أمام حياة ذويهم، بسبب مماطلة حكومة نتنياهو في العمل على إنقاذهم.

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.

المصدر / فلسطين أون لاين