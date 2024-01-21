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القدرة: الاحتلال يتعمد خنق وتدمير المنظومة الصحية

21 يناير 2024 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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القدرة: الاحتلال يتعمد خنق وتدمير المنظومة الصحية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، إن الواقع الصحي في قطاع غزة كارثي ومؤلم.

وأضاف القدرة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي "يتعمد خنق وتدمير المنظومة الصحية وابقاء انهيارها".

وأشار إلى أن "الطواقم الطبية لا يمكنها الاستجابة لحجم ونوعية الاصابات اليومية، وأن تكدس الحالات وعدم توفر الامكانيات العلاجية في المستشفيات يسارع في فقدان حياتها".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 24٫927 شهيدا و62٫388 جريحا، منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن الاحتلال الاسرائيلي "ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الصحة #القدرة

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