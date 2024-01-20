الاحتلال يُجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مواطنًا فلسطينيًا، على هدم منزله "قيد الإنشاء"، في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المواطن سمير الحلواني على هدم منزله قيد الإنشاء "ذاتيًا". مبينة أن المنزل بمساحة 105 مترات مربعة.

وصرح المواطن "الحلواني" بأن سلطات الاحتلال أبلغته قبل ثلاثة أشهر بقرار هدم منزله ذاتيًا، تجنبًا لدفع تكاليف باهظة في حال هدمته آليات "إسرائيلية" تابعة للبلدية.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن.

المصدر / فلسطين أون لاين