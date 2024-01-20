الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 24,927 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 24٫927 شهيدا و62٫388 جريحا، منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن الاحتلال الاسرائيلي "ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين