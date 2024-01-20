الرشق: بايدن يبيع الوهم بالحديث عن الدولة الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إن "بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية و(أنماطها)، لا ينطلي على شعبنا".

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم السبت إن "بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً".

وأشار إلى أن "هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم".

وشدد الرشق على أنه "بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني سينتزع دولته التي سيعيش فيها حرا كريما كما يليق بتضحياته".

وذكر أن "الحديث الأمريكي قبل مئة يوم، كان عن غزة ما بعد حماس، وصار اليوم عن "إسرائيل" ما بعد نتنياهو!".

المصدر / فلسطين أون لاين