19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية

واصلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عملياتها ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين، وسجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 عملًا مقاومًا؛ تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عمليتي إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير ثلاث عبوات ناسفة، وتحطيم مركبة وتصدي للمستوطنين، إضافة لاندلاع 10 مواجهات وإلقاء حجارة وانطلاق مظاهرتين.

واندلعت مواجهات بيت شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في بلدتي أبو ديس وحزما قضاء القدس المحتلة، جرى خلالها تحطيم مركبة للمستوطنين.

وشهدت محافظة جنين، شمالي الضفة المحتلة، اشتباكات مسلحة في بلدة جبع ونزلة الشيخ زيد، تخللها إلقاء عبوات ناسفة تجاه آليات الاحتلال، بالإضافة لمواجهات في بلدة يعبد والجلمة تخللها إلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه حاجز "سالم" العسكري قرب مدينة جنين، في حين خرجت مسيرة في بلدة جبع تنديداً بجرائم الاحتلال.

ورشق الشباب الثائر، قوات الاحتلال، بالحجارة في بلدتي عزون وجيوس شرقي مدينة قلقيلية، فيما شهدت بلدت حوسان في بيت لحم مواجهات وإلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وفجّر مقاومون فلسطينيون، في محافظة الخليل، عبوة ناسفة قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية تابعة لبلدتي حلحول وبيت أمر شمالي المدينة، جنوبي الضفة الغريبة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة، عدة عمليات نوعية، من بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة في بلدة جبع بجنين بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

وأصيب مستوطن "إسرائيلي" بالحجارة بعد تحطيم مركبته في حزما شمالي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين