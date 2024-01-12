9 أسيرات معتقلات إداريًا في سجون الاحتلال

ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 9، في تصعيد متواصل لجريمة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.

وأصدرت سلطات الاحتلال، أمس، الخميس، أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار (60 عاماً) من رام الله؛ وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واعتقلت "جرار" في ديسمبر العام الماضي، وفي اعتقالها قبل الأخير عام 2021 فقدت ابنتها وحرمت من وداعها، كما فقدت والدها خلال اعتقالها في العام 2017.

وأصدرت سلطات الاحتلال أمري اعتقال إداريّ بحقّ المعتقلة ليندا منير جعارة من بيت لحم لمدة ثلاثة شهور، والأسيرة ياسمين عبد الرحمن أبو سرور لمدة ستة شهور، وهما معتقلتان منذ تاريخ 26 ديسمبر 2023.

وصعّد الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، عبر إصدار أوامر جديدة أو تمديد الاعتقال، طالت النساء والأطفال.

وحسب مؤسسات الأسرى فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة الحجارة عام 1987، حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر كانون الأول 3291 معتقلا إداريّا.

المصدر / فلسطين أون لاين