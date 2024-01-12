القسام تكبّد الاحتلال مزيدا من الخسائر في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للعدو بقذائف هاون من العيار الثقيل شرق مدينة خان يونس.

وأوضحت القسام في بيان لها أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام -أيضا- استهداف 8 آليات إسرائيلية، منها دبابتا ميركافا وجرافة وناقلة جند وتدمير إحداها، وذلك في مناطق بشرق خان يونس وشرق مخيم النصيرات.

وفي خان يونس أيضا، تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في مبنى، بقذيفة "الياسين 105″، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في محيط بني سهيلا شرق خان يونس.

وقالت السرايا إن "مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة التاندوم، بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة". وسيطروا على طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في جباليا أيضا.

من جانبه، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قوات الجيش في مدينتي المغازي وخان يونس قتلت 18 مسلحا خلال عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث العسكري العثور على 300 من فتحات الأنفاق في خان يونس، وتدمير عشرات الأنفاق أيضا.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 97 يوما، في وقت كبدت فصائل المقاومة قوات الاحتلال المتوغلة مزيدا من الخسائر.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي بمستشفى تل السلطان بمدينة رفح، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن 112 شهيدا و194 جريحا".

وأضاف القدرة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23 ألفا و469 شهيدا وأكثر من 59 ألفا و600 مصاب. وأشار إلى أن 6200 من الجرحى بحاجة ماسة للخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما أعلن المكتب عن تدمير الاحتلال 380 مسجدا و3 كنائس يعود بناء بعضها إلى أكثر من ألف عام.

المصدر / فلسطين أون لاين