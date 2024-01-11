اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدين مقتل 4 مسعفين في غزة

أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، مقتل 4 من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مركبة إسعاف وسط قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "اكس": "لقد انزل خبر مقتل زملائنا الأعزاء من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأدية عملهم المنقذ للحياة في دير البلح بغزة الحسرة في قلوبنا جميعا"، مشددة على أن "هذا الأمر غير مقبول".

وأضافت: أن "فريق الإسعاف بغزة عمل بلا هوادة في ظروف مروعة من أجل التخفيف من معاناة الجرحى والمرضى خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأردفت اللجنة: "ننعى مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فقدان هؤلاء الزملاء المنقذين للحياة ونتقدم بخالص تعازينا لعائلاتهم واحبائهم".

ولفتت إلى أن "القانون الدولي الإنساني واضح بأنه لا يجوز أبدا أن يخسر العاملين في المجال الطبي أرواحهم أثناء تقديم الدعم لمجتمعاتهم".

وتابعت اللجنة: "نحن ندين أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية ويجب على جميع أطراف هذا النزاع احترام المهام الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المستجيبين الأوائل".

وأمس الأربعاء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقتل 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمركبة إسعاف تتبع له في دير البلح وسط قطاع غزة، بينهم أربعة من طواقم الجمعية.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن القتلى هم "سائق الإسعاف يوسف أبو معمر، والمسعف فادي المعني، ومستجيب أول إسلام أبو ريالة، والمصور المتطوع فؤاد أبو خماش".

وتابعت: "بالإضافة إلى إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستشهدا جراء الاستهداف".

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حركة "حماس" مطلع ديسمبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين