الصحة: 14 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وثقت وزارة الصحة في قطاع غزة 14 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في الساعات الـ24 ساعة الماضية، في حين أكد جيش الاحتلال صعوبة القتال في قطاع غزة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بجاهزية المقاومة الفلسطينية.

وعقب الإعلان عن توثيق تلك المجازر، أفادت مصادر فلسطينية بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في الساعات الأخيرة في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن 4 شهداء، بينهم طفل.

وفي وقت سابق، أعلن عن استشهاد 19 شخصا نتيجة تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليقترب عدد الشهداء في القطاع اليوم من 200.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار بسقوط 5 شهداء وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية تؤوي عددا من النازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 147 فلسطينيا، وإصابة 243.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و357، بينما يزيد عدد المصابين عن 59 ألفا.

وفي دير البلح، وسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يقع أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن 40 شخصا سقطوا بين شهيد وجريح جراء الغارة التي استهدفت المنزل.

وفي الأثناء أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة مقتل 6 أشخاص بينهم 4 مسعفين، في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في اليوم الـ96 للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وكانت سيارة الإسعاف في شارع صلاح الدين وهو طريق سريع يمتد من شمال غزة إلى جنوبه، وقد استخدمه آلاف الفلسطينيين الفارّين من التقدم العسكري الإسرائيلي في القطاع.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين على منصة "إكس"، "إنه أمر غير مقبول. وأنا أدين مقتلهم بشدّة".

في السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 17 من ضباطه وجنوده في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق، مقتل ضابط احتياط من وحدة الإسعاف القتالية، الليلة الماضية، وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن، من جنود وضباط، منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 520، بينهم 192 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الجيش هاجم خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 150 هدفًا في قطاع غزة.

بدوره قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن جنوده "يخوضون في غزة قتالا في منطقة معقدة فوق وتحت الأرض، مع عدو استعد منذ فترة طويلة بشكل منظم".

وأوضح هاليفي أن القتال في غزة معقد للغاية بالنظر لعوامل عدة من بينها جاهزية عالية لمن وصفهم بـ"الأعداء".

المصدر / فلسطين أون لاين