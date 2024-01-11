مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في قلقيلية وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات بالضفة، خاصة في جنين وقلقيلية أسفرت عن إصابات.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة التصدي للقوات المقتحمة من خلال استهدافها بإطلاق النيران أو إلقاء عبوات ناسفة استهدفت الآليات العسكرية، خاصة في جنين، ونابلس، ومنطقة أريحا.

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة، وأريحا، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة قلقيلية التي شهدت اشتباكات مسحله واستهداف للقوات المقتحمة بالعبوات الناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت المدينة، وانتشرت في أحيائها وتحديدا في شارع نابلس، وشارع 22، ومحيط الداخلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وجيوس شرق المدينة.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد في محافظة جنين، وسط اشتباكات متقطعة مع مقاومين، في حين أصابت عددا من الفلسطينيين في نابلس.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها يعبد، نقل إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج، وداهمت القوات عددا من المنازل وفتشتها.

وقامت آليات الاحتلال بأعمال تجريف وتخريب في جنين ومخيمها شملت شبكات الصرف الصحي والكهرباء. كما جرفت قوات الاحتلال الموقع الذي استشهدت فيه الصحافية شيرين أبو عاقلة، بحي الهدف عند مدخل مخيم جنين.

ورافق عدد من الآليات والجرافات قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام التي شهدت اشتباكات متقطعة مع مقاومين فلسطينيين، وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع على جنود وآليات الاحتلال.

وأصيب 12 فلسطينيا في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال نابلس.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال عرقلت عمل الطواقم الطبية، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وداهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ودمرت محتوياتها، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أمير حنون وعماد نجار عقب مداهمة منازل ذويهما في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا وسيرت آلياتها العسكرية في عدد من شوارعها، كما تمركزت في شارع "البنوك" وسط المدينة، وفي شارع قصر هشام وأطلقت قنابل إنارة بمحيطه.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة بمحيط قصر هشام وقصر النخيل.

وأصيب 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المدمع، حيث تم معالجتهم ميدانيا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل بلدة عابود شمال غرب رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، وأصيب ثالث بشظايا الرصاص في الظهر، وتم نقلهم للمستشفى.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية عند مدخل البلدة، ومنعت المركبات من المرور. وأصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد جنوب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين