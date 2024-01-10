جيش الاحتلال يشن عمليات عسكرية واسعة بالضفة الغربية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، اقتحامات واسعة لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة.

وطالت الاقتحامات مدن جنين، وطولكرم، ونابلس شمالي الضفة، ومخيم عين السلطان قرب أريحا، ورام الله والبيرة، وبلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل.

ومنذ فجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة نابلس، حيث اقتحمت القوات المدينة من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات.

وقال شهود عيان إنه "يسمع بين حين والآخر تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات في البلدة القديمة، فيما يتم محاصرة عدة منازل".

كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية لنابلس، وفق الشهود.

وكان الجيش نفذ عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين استمرت نحو 8 ساعات، فجر اليوم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة وسماع انفجارات.

وأوضح الشهود أن "جرافات عسكرية شرعت بتجريف عدة شوارع في المخيم، وتدمير ممتلكات، في حين نفذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية، وعمل على تفتيشها وتخريب محتوياتها والتحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين".

وبين الشهود أن الجيش "فصل المخيم عن محيطه، وسط غطاء من طائرات مسيرة في سماء المخيم والمدنية".

وشهدت مدن طولكرم ورام الله والبيرة، وعدة مخيمات وبلدات بالضفة الغربية اقتحامات مماثلة.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي "نفذ حملة اعتقالات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين