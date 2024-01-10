58 شهيدا وعشرات الجرحى بوسط القطاع ورفح خلال 24 ساعة

أفادت مصادر طبية اليوم الأربعاء، باستشهاد 58 فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت تلك المصادر إلى أن معظم الشهداء سقطوا جراء الغارات والقصف المتواصل على وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي هذه الأثناء، استشهد 15 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيداً و241 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان أمس، الثلاثاء إن هذه الحصيلة لما وصل للمستشفيات فقط، مؤكدة أن العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23210 شهداء و59167 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين