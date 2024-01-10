جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط بمعارك وسط قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط احتياط بمعارك وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 186.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "الرائد احتياط ألكانا نيولاندر، 24 عامًا من إفرات، مسعف قتالي في وحدة بيزك، سقط في معركة وسط قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتله.

وبذلك، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر الماضي إلى 520، بينهم 186 قتلوا بالمعارك البرية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 قتلى، و59 ألفا و167 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، هاجمت "حماس" في ذلك اليوم قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين